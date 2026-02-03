Медалями «За боевые отличия» и «Жукова» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий соединения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии прапорщик Владислав Лямин награждён медалями «За боевые отличия» и «Жукова» за проявленное мужество и профессионализм при выполнении задач по радиоэлектронному противодействию в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий соединения РЭБ из Хабаровского края гвардии прапорщик Владислав Лямин награждён медалью “Жукова” за эффективное противодействие вражеским дронам в зоне СВО», — говорится в сообщении.
Находясь на боевом дежурстве в качестве начальника комплекса РЭБ, гвардии прапорщик Лямин организовал эффективное радиоэлектронное подавление более 50 ударных FPV-дронов, нацеленных на позиции российских подразделений, тем самым предотвратив поражение личного состава и техники. Кроме того, его комплексом были нейтрализованы беспилотники: одна «Фурия», три «Валькирии» и две «Лелеки-100».
Помимо этого, гвардии прапорщик Лямин проявил инициативу и оперативность, обнаружив четыре вражеских разведывательных БПЛА «Лелека». Он незамедлительно передал данные о направлении их полёта ближайшим подразделениям войсковой ПВО, что позволило своевременно уничтожить воздушные цели. Эти действия сорвали попытку противника провести разведку районов дислокации частей и соединений группировки войск.
За проявленные отвагу, мужество и высокие профессиональные качества, способствовавшие выполнению боевых задач и сохранению жизней личного состава, гвардии прапорщик Владислав Вячеславович Лямин был удостоен государственных наград.