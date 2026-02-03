Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США могут разместить в Гренландии систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился российский военный эксперт Алексей Леонков.
«“Золотой купол” в планах (президента США Дональда — ред.) Трампа распространялся на Гренландию, но это не значит, что в Гренландии установят пусковые противоракетные установки. Хотя вполне это возможно, если удастся развить инфраструктуру. Но систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, которые по траектории будут пересекать Гренландию, вполне можно разместить. Потому что восточный фланг в области противоракетной обороны США был неразвит», — сказал Леонков.
Он отметил, что ранее в качестве восточного фланга США выступала Европа.
«Но она все программы по созданию противоракетного щита похоронила в бюрократических проволочках и коррупционных схемах. Поэтому Гренландия для них (США — ред.) очень важна. Помимо противоракетной обороны, Гренландия играет существенную роль в системе обнаружения подводных лодок, которая у них сейчас не работает. А наши подводные лодки для них представляют серьезную угрозу», — добавил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.