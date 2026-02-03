Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия

«“Золотой купол” в планах (президента США Дональда — ред.) Трампа распространялся на Гренландию, но это не значит, что в Гренландии установят пусковые противоракетные установки. Хотя вполне это возможно, если удастся развить инфраструктуру. Но систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, которые по траектории будут пересекать Гренландию, вполне можно разместить. Потому что восточный фланг в области противоракетной обороны США был неразвит», — сказал Леонков.