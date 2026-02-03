Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношений

Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто рассказал, что стороны прежде всего обсуждали темы энергетики, экономики, а также политику.

КАРАКАС, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес и поверенный в делах США по Венесуэле Лора Догу рассмотрели на встрече в Каракасе вопросы повестки дня двухсторонних отношений и открытия дипломатических представительств двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

«На встрече [Родригес и Догу] обсуждались вопросы общей повестки дня прежде всего по энергетическим, экономическим, торговым и политическим темам», — заявил Хиль. Он сообщил, что рассмотрено учреждение дипломатического представительства США в Венесуэле во главе с Догу и дипломатического представительства Венесуэлы в Вашингтоне. «Уполномоченный президент назначила на должность дипломатического представителя в США посла Феликса Пласенсиа», — отметил глава МИД.

Правительство Венесуэлы рассчитывает на мирное, уважительное, развитие отношений с США, основанных на международном праве, Уставе ООН и суверенитете государств, указал Хиль.

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой боливарианской республики. Вместе с тем Вашингтон заявил о продолжении дипломатических отношений с администрацией якобы «легитимного» президента Гуайдо и открыл в Колумбии представительство временного поверенного в делах Венесуэлы. В январе 2026 года на эту должность назначена Догу, которая ранее была послом США в Гондурасе и Никарагуа. Она прибыла в Каракас 31 января.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше