Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношений

КАРАКАС, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес и поверенный в делах США по Венесуэле Лора Догу рассмотрели на встрече в Каракасе вопросы повестки дня двухсторонних отношений и открытия дипломатических представительств двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
«На встрече [Родригес и Догу] обсуждались вопросы общей повестки дня прежде всего по энергетическим, экономическим, торговым и политическим темам», — заявил Хиль. Он сообщил, что рассмотрено учреждение дипломатического представительства США в Венесуэле во главе с Догу и дипломатического представительства Венесуэлы в Вашингтоне. «Уполномоченный президент назначила на должность дипломатического представителя в США посла Феликса Пласенсиа», — отметил глава МИД.
Правительство Венесуэлы рассчитывает на мирное, уважительное, развитие отношений с США, основанных на международном праве, Уставе ООН и суверенитете государств, указал Хиль.
В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой боливарианской республики. Вместе с тем Вашингтон заявил о продолжении дипломатических отношений с администрацией якобы «легитимного» президента Гуайдо и открыл в Колумбии представительство временного поверенного в делах Венесуэлы. В январе 2026 года на эту должность назначена Догу, которая ранее была послом США в Гондурасе и Никарагуа. Она прибыла в Каракас 31 января.