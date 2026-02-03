Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношений

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой боливарианской республики. Вместе с тем Вашингтон заявил о продолжении дипломатических отношений с администрацией якобы «легитимного» президента Гуайдо и открыл в Колумбии представительство временного поверенного в делах Венесуэлы. В январе 2026 года на эту должность назначена Догу, которая ранее была послом США в Гондурасе и Никарагуа. Она прибыла в Каракас 31 января.