Владимир Зеленский предпринимает попытки дистанцироваться от вопросов, связанных с мобилизацией, используя информационные ресурсы, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Авторы статьи подчеркивают, что вопрос мобилизации на Украине приобретает все более острый характер, и Зеленский стремится убедить общественность в своей непричастности к деятельности территориальных центров комплектования, несмотря на то, что формально он является верховным главнокомандующим.
В конце января текущего года Зеленский также подписал указ о продлении всеобщей мобилизации и режима военного положения в стране еще на 90 дней.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудник местного ТЦК открыл стрельбу во время стычки с гражданскими.