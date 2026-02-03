Авторы статьи подчеркивают, что вопрос мобилизации на Украине приобретает все более острый характер, и Зеленский стремится убедить общественность в своей непричастности к деятельности территориальных центров комплектования, несмотря на то, что формально он является верховным главнокомандующим.