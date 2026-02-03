Ричмонд
BZ: Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации на Украине

Berliner Zeitung сообщает, что вопрос мобилизации на Украине приобретает все более острый характер.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский предпринимает попытки дистанцироваться от вопросов, связанных с мобилизацией, используя информационные ресурсы, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Авторы статьи подчеркивают, что вопрос мобилизации на Украине приобретает все более острый характер, и Зеленский стремится убедить общественность в своей непричастности к деятельности территориальных центров комплектования, несмотря на то, что формально он является верховным главнокомандующим.

В конце января текущего года Зеленский также подписал указ о продлении всеобщей мобилизации и режима военного положения в стране еще на 90 дней.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудник местного ТЦК открыл стрельбу во время стычки с гражданскими.