СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти

В сентябре 2025 года газета Sun писала, что в 2008 году Мандельсон заверял Эпштейна в «любви друзей» на фоне дела против финансиста о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его «бороться за досрочное освобождение». Экс-посол в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему «философски».