СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уволить главу своего аппарата Моргана Максуини, чтобы удержаться у власти после местных выборов в мае, поскольку именно Максуини сыграл ключевую роль в назначении экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джефрри Эпштейном, сообщает британская газета i Paper со ссылкой на депутатов парламента от Лейбористской партии и источники в ней.
Как пишет издание, по прогнозам, лейбористы проиграют на местных выборах.
«До мая против Кира никто выступать не будет, но потом, чтобы спасти свою должность премьера, ему понадобится жертвенный агнец», — заявил газете неназванный источник в британском правительстве.
По мнению собеседника i Paper, уйти придется кому-то высокопоставленному, поскольку выбор стоит между самим Стармером и кем-то, близким к нему. Другой источник добавил, что в идеале премьеру стоило бы провести перестановки, но для этого, скорее всего, ему не хватит полномочий.
«Эта идея снова появилась после истории с Мандельсоном на выходных, потому что, очевидно, именно Морган в основном проталкивал его назначение», — отметил собеседник издания.
Ряд других источников выступили против предположения об увольнении Максуини, заявив, что, если Стармер уволит его, значит, он «чокнулся», поскольку на нем держится вся работа Даунинг-стрит. Еще один источник добавил, что премьер полностью поддерживает Максуини.
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
В сентябре 2025 года газета Sun писала, что в 2008 году Мандельсон заверял Эпштейна в «любви друзей» на фоне дела против финансиста о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его «бороться за досрочное освобождение». Экс-посол в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему «философски».