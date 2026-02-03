В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«В Тульской области — отбой опасности атаки БПЛА», — написал Миляев в Telegram-канале.
