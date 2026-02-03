В Киеве дерзко высказались о территориях России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Передача Россией территорий Киеву является единственным путем к миру, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в социальной сети Facebook*.
«Единственный правдивый путь к миру — не поощрение к дальнейшим территориальным претензиям, а (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!» — написал он.
Мирный процесс по Украине.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
