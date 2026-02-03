Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве дерзко высказались о территориях России

Экс-посол Украины Чалый призвал передать Киеву освобожденные Россией территории.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Передача Россией территорий Киеву является единственным путем к миру, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в социальной сети Facebook*.

«Единственный правдивый путь к миру — не поощрение к дальнейшим территориальным претензиям, а (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!» — написал он.

Мирный процесс по Украине.

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше