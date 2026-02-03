В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
«Категорически запрещено. Другое дело — люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка — это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально», — сказал РИА Новости Маркиш.
Иеромонах посоветовал сообщать в правоохранительные органы о случаях торговли святой водой.