Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду

РИА Новости: церковь строго запрещает торговлю святой водой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«Категорически запрещено. Другое дело — люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка — это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально», — сказал РИА Новости Маркиш.

Иеромонах посоветовал сообщать в правоохранительные органы о случаях торговли святой водой.