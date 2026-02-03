Зеленский уволил посла Украины на Кубе Ирину Костюк

«Уволить Костюк Ирину Константиновну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Куба», — говорится в указе.
В конце октября Украина закрыла посольство в Гаване и понизила уровень дипломатических отношений с Кубой. Киевские власти объяснили такой шаг тесными связями Кубы с Россией. Кроме того, страна проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы».
