Зеленский уволил посла Украины на Кубе Ирину Костюк

В конце октября Украина закрыла посольство в Гаване и понизила уровень дипломатических отношений с Кубой. Киевские власти объяснили такой шаг тесными связями Кубы с Россией. Кроме того, страна проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы».