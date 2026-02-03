Ричмонд
МИД РФ призвал США освободить Николаса Мадуро и его супругу

Россия обратилась к властям США с требованием освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом говорится в официальных ответах МИД РФ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

Источник: Life.ru

В дипведомстве подчеркнули, что Москва сохраняет неизменную поддержку законных властей Венесуэлы и выступает за защиту её суверенитета и национальных интересов. Также Россия намерена продолжать активное взаимодействие с Каракасом и призывает Вашингтон прекратить давление на руководство латиноамериканской страны.

Ранее Life.ru писал, что во время захвата Николаса Мадуро венесуэльские военные сделали как минимум два пуска из переносных зенитных комплексов, но оба оказались безрезультатными. Об этом рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что ракеты «Игла» так и не достигли целей. По его словам, причиной провала стала слабая подготовка расчётов: техника была, но эффективно воспользоваться ею венесуэльские специалисты не смогли.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

