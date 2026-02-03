Экономист оценил новые правила семейной ипотеки в России

Как он пояснил, если ранее каждый из супругов формально мог оформить отдельный льготный кредит, то теперь ипотека будет предоставляться одной семье с участием обоих супругов в качестве созаемщиков. «Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий», — отметил экономист.