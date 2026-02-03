Трамп заявил, что Индия нарастит закупки нефти у США: что Моди решил по российским ресурсам

В такие громкие заявления можно не поверить, однако сам Нарендра Моди предпочел оставить их без комментариев. Он не стал опровергать слова Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти. По итогам разговора с президентом США Нарендра Моди подтвердил только факт снижения американских пошлин для Индии. Премьер также выразил благодарность Дональду Трампу за это решение.