Трамп заявил, что Индия нарастит закупки нефти у США: что Моди решил по российским ресурсам

Индия может прекратить закупки российской нефти. Нью-Дели планирует перейти на американские ресурсы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал перестать покупать нефть у России. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети.
Дональд Трамп поделился подробностями переговоров с индийским премьером. По его словам, Нью-Дели может согласиться, в том числе, на закупку венесуэльской нефти. Хозяин Белого дома связал договоренность с Индией по ресурсам с завершением конфликта на Украине. Он считает, что сокращение поставок нефти из России поспособствует миру.
«Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют», — написал Дональд Трамп.
Он также сообщил о торговой сделке Вашингтона с Нью-Дели. Так, Соединенные Штаты планируют понизить тарифы на индийские товары до 18 процентов. Сейчас они составляют 25 процентов. При этом Нью-Дели обязуется обнулить пошлины в отношении американской продукции.
Дональд Трамп раскрыл и более подробные данные. Он заявил, что Индия готова закупить у США товаров на 500 миллиардов долларов. По утверждению главы Белого дома, ими станут продукты энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной и других обширных областей.
В такие громкие заявления можно не поверить, однако сам Нарендра Моди предпочел оставить их без комментариев. Он не стал опровергать слова Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти. По итогам разговора с президентом США Нарендра Моди подтвердил только факт снижения американских пошлин для Индии. Премьер также выразил благодарность Дональду Трампу за это решение.
Еще в середине января агентство Bloomberg сообщило о снижении Индией импорта российской нефти. Нью-Дели сократил закупки почти на 28% с пикового уровня. Поставки снизились с 1,8 до 1,3 миллиона баррелей в сутки. По данным издания, объемы могут упасть еще больше. Причиной стало появление у Индии новых источников сырья.