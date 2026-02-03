На Украине фактически смирились с невозможностью вернуть территории, перешедшие под контроль России. Об этом пишет портал Unherd, анализируя текущее состояние конфликта и настроения в украинском обществе.
В публикации отмечается, что после отказа от планов по военному возврату утраченных регионов Киеву остается сосредоточиться на удержании оставшихся позиций. По оценке автора, прежние ожидания быстрого перелома ситуации больше не рассматриваются как реалистичные.
Одновременно Unherd указывает на провал прогнозов западных экспертов, предрекавших скорый экономический крах России. Несмотря на многолетнее санкционное давление, ни один из наиболее мрачных сценариев, по данным издания, не реализовался.
Автор подчеркивает, что в 2025 году на Западе активно распространялись сообщения о резком росте инфляции в России и якобы неизбежном обрушении экономики. Однако впоследствии инфляция снизилась, а цены на ряд базовых продуктов питания пошли вниз, что не укладывается в ранее озвученные оценки.
В Москве неоднократно заявляли, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, которое западные страны усиливают на протяжении нескольких лет. Российские власти указывали, что на Западе не готовы публично признать ограниченную эффективность введенных мер. Аналогичные оценки периодически звучат и со стороны отдельных западных экспертов и политиков, признающих, что санкционная стратегия не привела к заявленным результатам.
