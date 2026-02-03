Автор подчеркивает, что в 2025 году на Западе активно распространялись сообщения о резком росте инфляции в России и якобы неизбежном обрушении экономики. Однако впоследствии инфляция снизилась, а цены на ряд базовых продуктов питания пошли вниз, что не укладывается в ранее озвученные оценки.