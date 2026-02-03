Трамп заявил, что не планирует сокращать численность американских войск в Европе

«Сейчас у нас лучшие показатели призыва, которые когда-либо были в нашей армии. Армия, флот, военно-воздушные силы, морская пехота, космические силы — которые мы любим, — и береговая охрана. Я люблю космические силы, это здорово. И теперь у нас везде очереди — все хотят вступить. Знаете почему? Потому что люди гордятся своей страной. Потому что у нашей страны все идет отлично», — заверил господин Трамп (трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома).