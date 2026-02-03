МИД заявил об отбитой при помощи российских военных атаке в Ниамее

Африканский корпус Минобороны России и вооруженные силы Нигера вместе отбили атаку на аэропорт столицы страны Ниамея и расположенную рядом базу ВВС Нигера, сообщила пресс-служба МИД России.
«Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших», — рассказали в МИДе.
По данным российского ведомства, вооруженное нападение совершили около 40 боевиков, ответственность взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Власти Нигера поблагодарили российских военных за высокий профессионализм.
По информации Le Figaro, главной целью террористов является нигерийский флот, особенно турецкие дроны Aksungur, которые Ниамей недавно приобрел. Это устройство длиной 12 м и способное вмещать 750 кг оружия.
Этот рейд напоминает тот, что был проведен в сентябре 2024 года связанной с «Аль-Каидой» «Группой поддержки ислама и мусульман» (JNIM) "(обе организации признаны террористическими и запрещены в России) против базы 101 в аэропорту Бамако в Мали. Такое сравнение приводят издание и МИД России.
JNIM возникла в результате объединения филиала «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (АКИМ, признана в России террористической организацией и запрещена) в Сахеле, группировок «Ансар ад-Дин», «Аль-Мурабитун» и других.
Российская сторона намерена развивать многоплановое сотрудничество с государствами «сахельской тройки», в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, подчеркнула пресс-служба МИДа. Москва пообещала продолжить «вносить конструктивный вклад в укрепление региональной безопасности, в борьбу с террористами», в том числе через содействие в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Россия уделяет большое внимание региону, ее контакты с «сахельской тройкой» посвящены в основном военно-техническому сотрудничеству, однако «им требуется помощь и по политическим запросам», отмечал источник РБК. В Мали, например, есть хотя выстроить избирательную систему.