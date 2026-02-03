Ричмонд
Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна

Клинтоны подтвердили свое участие в дальнейших слушаниях по делу Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выразили готовность дать свидетельские показания в комитете по надзору Палаты представителей в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

О данном решении Клинтонов сообщил пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья в социальной сети X*.

По его словам, супруги уже подтвердили свое участие в дальнейших слушаниях.

«Они под присягой сообщили вам все, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут», — заявил он, обращаясь к комитету.

Ранее сообщалось, что Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за игнорирование повесток и отказ явиться на допрос в рамках расследования.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

