Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выразили готовность дать свидетельские показания в комитете по надзору Палаты представителей в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.
О данном решении Клинтонов сообщил пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья в социальной сети X*.
По его словам, супруги уже подтвердили свое участие в дальнейших слушаниях.
«Они под присягой сообщили вам все, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут», — заявил он, обращаясь к комитету.
Ранее сообщалось, что Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за игнорирование повесток и отказ явиться на допрос в рамках расследования.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.