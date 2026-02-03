Зеленский в файлах Эпштейна упоминается в связи с траффиком людей с Украины

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский упоминается в связи с траффиком женщин и детей с Украины в опубликованных в США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении детей. С соответствующими документами ознакомился ТАСС.
Зеленского упоминает автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году. Личности и самого автора, и его адресата скрыты. В письме утверждается, что Зеленский причастен к вывозу с Украины женщин и детей, и высказываются предположения, что он мог быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Брюнеля в 2020 году обвинили во Франции в изнасиловании несовершеннолетних, он покончил с собой в камере до решения суда.
«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», — пишет автор письма. В другом месте он задается вопросом о том, «собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми», и спрашивает, почему об этом молчат украинские СМИ.
Зеленский упоминается в файлах Эпштейна и по другим поводам. В одном из них, предположительно, сам Эпштейн и, предположительно, занимавший тогда пост министра иностранных дел Словакии и председателя ОБСЕ Мирослав Лайчак обсуждают в переписке в некоем мессенджере президентские выборы на Украине 2019 года через два дня после победы на них Зеленского. Эпштейн отмечает, что ситуация «выглядит как хорошая возможность вмешаться». Его собеседник высказывает сомнения в Зеленском: «Я не знаю, способен ли он руководить страной». Эпштейн отмечает, что «появились новые игроки, неопытные, которым будет нужно руководство».
Всего Зеленский упоминается не менее нескольких десятков раз (из-за особенностей транскрипции его имени его фамилия фигурирует в документах в разных вариантах написания). Многие упоминания представляют собой фрагменты новостных статей, которыми обменивался Эпштейн с людьми из списка своих контактов. Несколько документов сейчас недоступны.