Зеленский в файлах Эпштейна упоминается в связи с траффиком людей с Украины

Зеленский упоминается в файлах Эпштейна и по другим поводам. В одном из них, предположительно, сам Эпштейн и, предположительно, занимавший тогда пост министра иностранных дел Словакии и председателя ОБСЕ Мирослав Лайчак обсуждают в переписке в некоем мессенджере президентские выборы на Украине 2019 года через два дня после победы на них Зеленского. Эпштейн отмечает, что ситуация «выглядит как хорошая возможность вмешаться». Его собеседник высказывает сомнения в Зеленском: «Я не знаю, способен ли он руководить страной». Эпштейн отмечает, что «появились новые игроки, неопытные, которым будет нужно руководство».