Трамп жёстко раскритиковал Европу по нескольким причинам

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп напомнил, что добился от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов. По его словам, речь идет о росте обязательств с 2% до 5% ВВП, чего ранее никто не считал возможным. Американский лидер отметил, что значительная часть этих средств фактически возвращается в США за счет закупок вооружений.