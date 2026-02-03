Трамп жёстко раскритиковал Европу по нескольким причинам

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что европейские страны продолжают опираться на Вашингтон в вопросах обороны, а также подверг критике подход ЕС к миграционной и энергетической политике.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп напомнил, что добился от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов. По его словам, речь идет о росте обязательств с 2% до 5% ВВП, чего ранее никто не считал возможным. Американский лидер отметил, что значительная часть этих средств фактически возвращается в США за счет закупок вооружений.
Трамп подчеркнул, что национальная стратегия обороны США предполагает способность европейских союзников обеспечивать безопасность на континенте при ограниченной поддержке со стороны Вашингтона. При этом он указал, что Соединенные Штаты продолжают поставлять НАТО современную военную технику.
Отдельно президент США затронул вопросы миграции и энергетики. По его словам, в результате этих политик Европа «меняется не в лучшую сторону». Говоря о сокращении использования ископаемого топлива, Трамп заявил, что энергетика должна приносить прибыль, а не убытки.
В завершение он отметил, что нынешняя ситуация является для Европы переломной. По его словам, странам ЕС следует быть осторожнее в выборе дальнейшего курса, поскольку зависимость от США и внутренние политические решения уже привели к системным проблемам.
Читайте также: Десятки русских врачей уволили в стране ЕС и усугубили кадровый кризис.