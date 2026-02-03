ВСУ потеряли 43 тяжелых квадрокоптера за сутки от действий «Запада»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Запад» за сутки составили 43 тяжелых боевых квадрокоптера, 35 пунктов управления беспилотной авиацией и 8 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемых авиационных снаряда, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 43 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ», — информировал Бигма.
Кроме того, по его данным, за сутки выявлены и уничтожены 35 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 станции спутниковой связи Starlink и 4 склада боеприпасов противника, а также 6 минометов и 8 наземных робототехнических комплексов противника.