Индия не пошла на сделку с Россией по истребителю Су-35: в чем причина

Россия и Индия продвинулись в переговорах по производству мощных истребителей Су-57. В связи с этим Нью-Дели отказался от сделки с Москвой по Су-35. Индия рассчитывает получить более новую модель российского истребителя. Так пишет журнал Military Watch Magazine.
Отмечается, что лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57 предполагает модернизацию заводов. Это относится к организациям, выпускающих боевые самолеты четвертого поколения Су-30МКИ.
«Технологическая разница между более старым самолетом и Су-35 была относительно незначительной, учитывая двенадцать лет, разделявших их поступление на вооружение», — уточняет журнал.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупки российской нефти. Нью-Дели якобы планирует перейти на американские ресурсы.