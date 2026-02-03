В Германии указали на попытки Зеленского отстраниться от темы мобилизации

Как отмечает издание, в публичных коммуникациях Зеленский все чаще формирует образ политика, не связанного напрямую с деятельностью территориальных центров комплектования. Такой подход, по оценке Berliner Zeitung, позволяет ему снизить личную ответственность в глазах граждан, несмотря на формальный статус верховного главнокомандующего и конституционную ответственность за происходящее в армии.