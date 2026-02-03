В Германии указали на попытки Зеленского отстраниться от темы мобилизации

Глава киевского режима Владимир Зеленский старается дистанцироваться от все более болезненного для общества вопроса мобилизации, используя публичные заявления и работу со СМИ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, анализируя риторику украинских властей.
Как отмечает издание, в публичных коммуникациях Зеленский все чаще формирует образ политика, не связанного напрямую с деятельностью территориальных центров комплектования. Такой подход, по оценке Berliner Zeitung, позволяет ему снизить личную ответственность в глазах граждан, несмотря на формальный статус верховного главнокомандующего и конституционную ответственность за происходящее в армии.
Автор материала указывает, что подобная стратегия может преследовать сразу несколько целей. Одна из них — попытка убедить общество, что жесткие методы мобилизации являются следствием действий отдельных структур, а не политических решений на высшем уровне. При этом фактическое подчинение ТЦК военному и государственному руководству остается неизменным.
В публикации также рассматривается альтернативная версия происходящего. По мнению Berliner Zeitung, Киев может рассчитывать на скорое завершение боевых действий и уже заранее готовить почву для возможного смягчения мобилизационных мер. Однако каких-либо признаков прорыва в переговорном процессе издание не фиксирует.
Тем временем ситуация с комплектованием ВСУ остается напряженной. Украинские власти сталкиваются с нехваткой личного состава, а методы работы военкоматов регулярно становятся поводом для скандалов. В публичном пространстве широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин задерживают на улицах и увозят в микроавтобусах, нередко с применением физической силы.
На этом фоне Верховная рада продолжает продлевать действующие ограничительные режимы. 14 января депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал очередное продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 4 марта.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, который с тех пор неоднократно продлевался.
Читайте также: Стало известно об отказе Украины от надежд вернуть утраченные территории.