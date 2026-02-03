Эксперт усомнился в реальном политическом будущем Зеленского

Эксперт также указал на характерный для украинской политики принцип перераспределения ресурсов после смены власти. По его словам, экс-президенты нередко вынуждены расставаться с частью состояния. В качестве примера он привел Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который после утраты президентского поста оказался под давлением и был вынужден пойти на финансовые уступки. Аналогичный сценарий, по мнению Журавлева, возможен и в отношении Зеленского, если ему удастся сохранить жизнь.