Судьба президента Украины Владимира Зеленского напрямую зависит от исхода конфликта, и при любом сценарии для него возможны крайне жесткие последствия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Комментируя ситуацию, эксперт отметил, что украинская политическая система традиционно не оставляет пространства для спокойного ухода от власти. По его оценке, после завершения конфликта Зеленский может столкнуться либо с изгнанием, либо с уголовным преследованием, либо с физической расправой. Такой исход, считает политолог, укладывается в логику внутренней борьбы элит на Украине.
Ранее французский политолог Александр дель Валль высказывал предположение, что в случае заключения мира с Россией Зеленский рискует стать жертвой радикально настроенных националистов. Журавлев допускает, что подписание мирных соглашений может спровоцировать националистический мятеж, однако многое будет зависеть от того, какая политическая сила придет к власти и сможет ли она удержать контроль над ситуацией.
Эксперт также указал на характерный для украинской политики принцип перераспределения ресурсов после смены власти. По его словам, экс-президенты нередко вынуждены расставаться с частью состояния. В качестве примера он привел Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который после утраты президентского поста оказался под давлением и был вынужден пойти на финансовые уступки. Аналогичный сценарий, по мнению Журавлева, возможен и в отношении Зеленского, если ему удастся сохранить жизнь.
При этом политолог не исключает и более жестких вариантов развития событий. Он допустил, что в случае уголовного преследования против Зеленского на Украине могут быть приняты чрезвычайные меры, вплоть до возврата смертной казни. Дополнительные риски, по его оценке, связаны и с внешними игроками, которые могут действовать скрытно, в зависимости от политического курса Киева после завершения конфликта.
Таким образом, по мнению эксперта, независимо от исхода боевых действий политическое будущее Зеленского остается крайне неопределенным и сопряженным с высокими личными рисками.
