В ЕС не смогли договориться по деньгам на Украину: как идут переговоры по кредиту

Европейские постоянные представители 2 февраля встретились на экстренном заседании по финансовой помощи Украине. Однако саммит не привел к успеху. Европейцы не согласовали механизм выделения кредита для Киева. Так заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.