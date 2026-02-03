Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС не смогли договориться по деньгам на Украину: как идут переговоры по кредиту

Постпреды стран ЕС не смогли согласовать механизм кредита для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Европейские постоянные представители 2 февраля встретились на экстренном заседании по финансовой помощи Украине. Однако саммит не привел к успеху. Европейцы не согласовали механизм выделения кредита для Киева. Так заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Утверждается, что постпреды стран Европы рассматривали вопрос займа 90 миллиардов евро для Украины. Их задача — согласовать пакет законодательных решений для практической реализации этого плана.

«Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», — сказано в материале.

Как сообщает РБК-Украина, ЕС намерен выплатить Украине первую часть масштабного кредита уже в апреле. Сумма в 90 миллиардов евро будет распределена на 2026−2027 годы.