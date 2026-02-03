Центр оперативного реагирования появится в Омской области

В составе центра планируется несколько подразделений. Первая группа для мониторинга и анализа инцидентов и передачи информации о значимых региональных происшествиях в координационный центр правительства России. Вторая группа — координационный совет для разработки предложений по механизмам реализации приоритетных задач Омской области. И третья, проектная группа, — для проработки и реализации ключевых задач в формате отдельных проектов.