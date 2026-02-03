Центр оперативного реагирования появится в Омской области

Центр оперативного реагирования на штатные и внештатные ситуации появится в Омской области. Проект создания координационного центра правительства Омской области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Решения будут приняты до 4 февраля.
Как сообщается на портале областного кабинета министров, цель создания новой структуры — обеспечить оперативные и согласованные действия органов власти и организаций при разрешении ситуаций, которые требуют немедленного реагирования.
В составе центра планируется несколько подразделений. Первая группа для мониторинга и анализа инцидентов и передачи информации о значимых региональных происшествиях в координационный центр правительства России. Вторая группа — координационный совет для разработки предложений по механизмам реализации приоритетных задач Омской области. И третья, проектная группа, — для проработки и реализации ключевых задач в формате отдельных проектов.
Общее руководство центром будет возложено на губернатора, техническое обеспечение — на региональное министерство цифрового развития. Руководство новой структурой будет осуществлять один из замов председателя правительства Омской области.
