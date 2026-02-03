Ричмонд
Центр оперативного реагирования появится в Омской области

Руководство новой структурой будет осуществлять один из замов председателя областного правительства.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Центр оперативного реагирования на штатные и внештатные ситуации появится в Омской области. Проект создания координационного центра правительства Омской области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Решения будут приняты до 4 февраля.

Как сообщается на портале областного кабинета министров, цель создания новой структуры — обеспечить оперативные и согласованные действия органов власти и организаций при разрешении ситуаций, которые требуют немедленного реагирования.

В составе центра планируется несколько подразделений. Первая группа для мониторинга и анализа инцидентов и передачи информации о значимых региональных происшествиях в координационный центр правительства России. Вторая группа — координационный совет для разработки предложений по механизмам реализации приоритетных задач Омской области. И третья, проектная группа, — для проработки и реализации ключевых задач в формате отдельных проектов.

Общее руководство центром будет возложено на губернатора, техническое обеспечение — на региональное министерство цифрового развития. Руководство новой структурой будет осуществлять один из замов председателя правительства Омской области.

Ранее мы писали, что в правительстве Омской области продлили приём заявок в Молодежный губернаторский резерв. Здесь студенты и молодые специалисты могут заявить о себе и начать путь в системе госуправления.