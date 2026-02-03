Ричмонд
Паузу США по Ирану связали с появлением китайского судна у авианосца

Возможный удар США по Ирану мог быть отложен, и одной из причин называется появление китайского научно-исследовательского судна вблизи американской авианосной группы.

Возможный удар США по Ирану мог быть отложен, и одной из причин называется появление китайского научно-исследовательского судна вблизи американской авианосной группы. Об этом сообщил военный обозреватель MenchOsint, отметив, что официальных подтверждений такой версии нет.

По его данным, китайское судно Da Yang Yi Hao находится в Аравийском море под предлогом проведения научных работ. При этом в экспертных кругах обсуждается версия, что корабль может выполнять и иные функции, в том числе сбор разведывательной информации с последующей передачей данных Ирану.

Автор публикации указывает, что само присутствие китайского судна в непосредственной близости от авианосной ударной группы США способно вызывать дополнительную напряженность у американского военного командования и влиять на принятие решений.

Одновременно сообщается, что 1 февраля авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сместилась на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива. Подчеркивается, что этот маневр не обязательно связан с отказом от силового сценария.

По оценке наблюдателей, передислокация может носить сугубо тактический характер — в частности, с целью увеличить дистанцию от районов, где авианосец может оказаться в зоне поражения иранских противокорабельных ракет.

