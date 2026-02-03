В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. Борт санавиации вылетел из Красноярска в Бородино, чтобы доставить в больницу краевого центра девушку, пострадавшую в ДТП на трассе, состояние которой оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«Одна девочка осталась в Бородино в крайне тяжелом состоянии, ждут, когда будет возможность транспортировать ее в Красноярск, рейс санавиации уже направлен», — сказала собеседница агентства.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших: двое в Бородинскую городскую больницу и пятеро в Канскую межрайонную больницу. На текущий момент один пациент из Бородинской больницы и два из Канской санавиацией транспортированы в 20-ю больницу города Красноярска. Все трое подростки 17 лет. Двое в состоянии средней тяжести и один в стабильно тяжелом. Еще трое в состоянии средней тяжести в Канской межрайонной больнице.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан.