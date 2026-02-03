В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП в Красноярском крае

По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших: двое в Бородинскую городскую больницу и пятеро в Канскую межрайонную больницу. На текущий момент один пациент из Бородинской больницы и два из Канской санавиацией транспортированы в 20-ю больницу города Красноярска. Все трое подростки 17 лет. Двое в состоянии средней тяжести и один в стабильно тяжелом. Еще трое в состоянии средней тяжести в Канской межрайонной больнице.