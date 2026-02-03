В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в (подконтрольной Киеву части — ред.) Запорожской области», — написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.