«Азов»* оставил в Сумской области неопытных пилотов, рассказал командир

РИА Новости: «Азов» оставил на убой в Сумской области неопытных пилотов.

КУРСК, 3 фев — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» со смежными подразделениями группировки войск «Север» выявляют и уничтожают расчёты БПЛА, оставленные запрещенным в РФ «Азовом»* в Сумской области, для получения боевого опыта, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».

«Мы работаем на сумском направлении. Очередной плановой целью Ночной был расчёт БПЛА противника, состоящего из трех человек инженер, техник, оператор», — сообщил «Аид».

Он пояснил, что благодаря радиоперехватам удалось выяснить, что это начинающий расчет «Азова»*, который отправили на передовую для «боевой обкатки».

«Засекли точку взлета, радиоперехватом даже позывные были известны. Соответственно туда вылетел наш гексакоптер, который сбросом ТМ (противотанковая мина — ред.) отправил расчет на тот свет», — сообщил «Аид», комментируя работу расчета группы.

«Была вторичная детонация, по радиоперехвату два человека — 200 (уничтожены — ред.) из наших оппонентов, один тяжелый — 300 (ранен — ред.)», — рассказал командир группы.

Он уточнил, что на данный участок для обучения отправляют неопытных пилотов.

«По нашей информации, здесь проходят “обкатку” пилоты 3-го корпуса “Азов”*, на этот участок периодически заводят РУБпАК (рота ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ — ред.), “Птиц Мадьяра” для того, чтобы они здесь набивали руку, но чаще всего без этих рук они остаются. Потому что ТМ не щадит никого. Отправляют просто на убой», — подытожил «Аид».

* Запрещенная в России террористическая организация.

