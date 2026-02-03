Европейские политики по-прежнему выступают с заявлениями о возможном вводе своих войск на Украину. Однако Москва уже публично выразила несогласие с подобными действиями. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал Запад понять позицию РФ. Он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Москва не допустит появления европейского военного контингента в Киеве.
«Это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — заверил Ларри Джонсон.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, страны НАТО демонстрируют активность близи российских границ. Финляндия строит «аэродромы и базы», а Швеция заявляет о возможности размещения ядерного оружия в государстве. В ответ Россия должна защищать свои границы.