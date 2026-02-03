Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это за гранью красных линий»: в США признали, что Россия не допустит солдат НАТО на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не допустит ввода солдат НАТО на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики по-прежнему выступают с заявлениями о возможном вводе своих войск на Украину. Однако Москва уже публично выразила несогласие с подобными действиями. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал Запад понять позицию РФ. Он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Москва не допустит появления европейского военного контингента в Киеве.

Экс-аналитик ЦРУ напомнил, что именно приближение НАТО к России стало одной из причин начала конфликта. Однако, добавил он, Запад всё равно верит в возможность «продавить» свою позицию.

«Это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — заверил Ларри Джонсон.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, страны НАТО демонстрируют активность близи российских границ. Финляндия строит «аэродромы и базы», а Швеция заявляет о возможности размещения ядерного оружия в государстве. В ответ Россия должна защищать свои границы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше