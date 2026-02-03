Европейские политики по-прежнему выступают с заявлениями о возможном вводе своих войск на Украину. Однако Москва уже публично выразила несогласие с подобными действиями. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал Запад понять позицию РФ. Он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Москва не допустит появления европейского военного контингента в Киеве.