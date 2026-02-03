Heute: более половины австрийцев выступают против помощи Украине

Согласно результатам опроса, проведенного изданием Heute, большинство австрийских граждан выступают против оказания финансовой помощи Украине.
Более 58% респондентов считают целесообразным направить данные средства на внутренние нужды страны. В то же время за предоставление поддержки Киеву высказались лишь 30% опрошенных. Оставшаяся часть опрошенных граждан пока не определилась со своей позицией.
В ходе исследования также выяснилось, что наибольшее число противников финансовой помощи Украине составляют представители возрастной категории от 30 до 59 лет, доля которых и вовсе составляет 63%.
Ранее также сообщалось, что США не стали выделять Украине около 250 млн долларов, ранее обещанных на поддержку энергетического сектора.