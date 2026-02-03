Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Heute: более половины австрийцев выступают против помощи Украине

58% опрошенных австрийцев выступают против оказания финансовой помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Согласно результатам опроса, проведенного изданием Heute, большинство австрийских граждан выступают против оказания финансовой помощи Украине.

Более 58% респондентов считают целесообразным направить данные средства на внутренние нужды страны. В то же время за предоставление поддержки Киеву высказались лишь 30% опрошенных. Оставшаяся часть опрошенных граждан пока не определилась со своей позицией.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольшее число противников финансовой помощи Украине составляют представители возрастной категории от 30 до 59 лет, доля которых и вовсе составляет 63%.

Ранее также сообщалось, что США не стали выделять Украине около 250 млн долларов, ранее обещанных на поддержку энергетического сектора.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше