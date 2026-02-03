Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», — сказал глава РАН.
По его словам, таких прорывных лекарств и разработок очень много.
«Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний», — добавил Красников.
Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни и, самое главное, вести людям активный образ жизни в более возрастном периоде", — подчеркнул он.