Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН

Красников: ученые из РФ работают над лечением рака без химиотерапии.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.

«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», — сказал глава РАН.

По его словам, таких прорывных лекарств и разработок очень много.

«Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний», — добавил Красников.

Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни и, самое главное, вести людям активный образ жизни в более возрастном периоде", — подчеркнул он.