Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна в Конгрессе США

«Они вели переговоры добросовестно. Вы — нет. Они под присягой сообщили вам всё, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — написал Уренья, обращаясь к комитету.