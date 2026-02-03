Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна в Конгрессе США

Несмотря на разногласия, представитель семьи подтвердил, что супруги готовы прийти на слушания по делу Эпштейна.
«Они вели переговоры добросовестно. Вы — нет. Они под присягой сообщили вам всё, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — написал Уренья, обращаясь к комитету.
Ранее Билл Клинтон и его супруга Хиллари не пришли на закрытые слушания в Конгрессе. Мероприятие было связано с расследованием в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Комитет палаты представителей США по надзору и его председатель, республиканец Джеймс Комер, пригрозили привлечь супругов Клинтон к ответственности за неявку.
