ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.
По словам командира, российские подразделения заняли в населенном пункте более выгодные позиции, после чего приступили к планомерной зачистке.
«Начали “работать” (зачищать — ред.) дом за домом. Деваться противнику было некуда — либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде», — отметил Лозовой.
По его словам, противник оперативно пытался подтянуть резервы для обороны населенного пункта.
«Наша артиллерия полностью отрезала эти пути (снабжения ВСУ — ред.)», — сказал он.
ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава.
«Соответственно, мы их подавили, два взвода — точно… После этого организованных контратак больше не было», — подчеркнул командир взвода.
Сопротивление ВСУ окончательно ослабло на завершающем этапе операции.
«Когда нам оставалось дочистить совсем немного, по радиосвязи сообщили, что враг уходит. Просто ушли», — заключил Лозовой.
Минобороны РФ 31 января сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое в ДНР.