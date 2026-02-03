Ричмонд
ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого

РИА Новости: ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого.

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

По словам командира, российские подразделения заняли в населенном пункте более выгодные позиции, после чего приступили к планомерной зачистке.

«Начали “работать” (зачищать — ред.) дом за домом. Деваться противнику было некуда — либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде», — отметил Лозовой.

По его словам, противник оперативно пытался подтянуть резервы для обороны населенного пункта.

«Наша артиллерия полностью отрезала эти пути (снабжения ВСУ — ред.)», — сказал он.

ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава.

«Соответственно, мы их подавили, два взвода — точно… После этого организованных контратак больше не было», — подчеркнул командир взвода.

Сопротивление ВСУ окончательно ослабло на завершающем этапе операции.

«Когда нам оставалось дочистить совсем немного, по радиосвязи сообщили, что враг уходит. Просто ушли», — заключил Лозовой.

Минобороны РФ 31 января сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое в ДНР.