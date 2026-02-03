Военным в одной стране разрешили сбивать дроны без участия полиции

Вооруженные силы Великобритании получат расширенные полномочия по борьбе с неопознанными беспилотниками вблизи военных объектов. Соответствующие нормы включены в новый закон о вооруженных силах, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Решение власти объясняют резким ростом числа инцидентов с БПЛА рядом с военной инфраструктурой. По данным Минобороны, в 2025 году вблизи баз и других объектов было зафиксировано 266 случаев появления беспилотников. Годом ранее таких инцидентов насчитывалось 126.
Новый закон наделяет «уполномоченный персонал» правом самостоятельно уничтожать беспилотники, представляющие угрозу объектам Министерства обороны, без привлечения полиции. Полномочия распространяются не только на воздушные дроны, но также на наземные и морские, включая подводные аппараты.
В ведомстве подчеркивают, что речь идет о защите критически важной инфраструктуры и снижении времени реагирования на потенциальные угрозы. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон наращивает инвестиции в технологии противодействия беспилотникам для обеспечения безопасности внутри страны и усиления позиций за ее пределами.
Законопроект Armed Forces Bill был внесен в Палату общин 15 января 2026 года. Второе чтение документа состоялось 26 января, после чего в него включили дополнительные положения, касающиеся борьбы с дронами.
Ранее, осенью 2025 года, британские военные провели учения с применением роботизированных систем в лесных районах Латвии, недалеко от границ России. В ходе тренировок использовались сетевые технологии для связи беспилотников, наземных роботов и артиллерии. В Лондоне считают, что подобные решения могут существенно изменить характер будущих вооруженных конфликтов.
