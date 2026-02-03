Фонарев сказал, кто мог убить украинских создателей секретного оружия

Двух создателей секретного оружия, Алексея Филиппенкова и Владимира Ракшу, убили на Украине при невыясненных обстоятельствах. В беседе с aif.ru профессиональный телохранитель Алексей Фонарев предположил, что эти убийства связаны с коррупционными схемами украинского военно-промышленного комплекса.
«Стоять за убийством может кто угодно, потому что ВПК — это очень ресурсоемкая сфера, которая дает большие возможности отмывать большие деньги, не отвечая за результат. В этой сфере на Украине деньги никто не считает, поэтому могли быть и коррупционные схемы, и личные какие-то схемы», — объяснил эксперт.
Фонарев отметил, что Филиппенкову и Ракше по их должностям не была положена охрана. Эксперт уточнил, что версия их устранения спецагентами маловероятна, потому что они ни на что не влияют.