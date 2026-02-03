Ричмонд
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки

ВС РФ воспользовались туманом при освобождении Петровки в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным «Макс».

Российские подразделения обнаружили противника в момент смены позиций между опорными пунктами.

«Противник пытается скрытно перейти с одного опорного пункта в другой. Благодаря туману, и применяя эффект неожиданности, мы ликвидировали эту группу», — рассказал собеседник агентства.

Боевики ВСУ не ожидали появления российских штурмовых подразделений.

«В Петровке нашими силами было уничтожено два взвода ВСУ. Они не ожидали нас увидеть», — добавил «Макс».

Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» МО РФ сообщило 31 января.