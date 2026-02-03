Генерал Попов назвал оружие, из которого может стрелять Медведев

«В некоторых вузах СССР были военные кафедры. Направления подготовки были разными. Если есть возможность подготовить с авиационным уклоном инженера, то этим, соответственно, занимались авиационные вузы. Проще было готовить тех, кто уже так или иначе разбирался в теме. Медведев, в общем-то, юрист. Поэтому у него могла быть общевойсковая кафедра с профилем по артиллерии. В Санкт-Петербурге есть хорошая школа артиллерийской подготовки, поэтому проще было такое обучение пройти. Что умеют такие артиллеристы? Стрелять из пушек-гаубиц, просто пушек, крупнокалиберных минометов. Однако, нужно понимать, что артиллеристы тоже делятся на разные направление и подготовка поэтому может несколько отличаться», — отметил Попов.