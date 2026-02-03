Генерал Попов назвал оружие, из которого может стрелять Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, получивший военно-учетную специальность артиллериста, обучен стрелять из разного оружия, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, Медведев ранее рассказал, что имеет военно-учетную специальность артиллериста, которую получил еще в молодости.
В частности, он отметил, что ему довелось стрелять из гаубицы Д-30, которая и сейчас активно применяется в боях, а также из противотанковой пушки образца 1937 года («сорокапятка»).
Генерал Попов, комментируя эту информацию, отметил, что многие руководители из российского правительства в свое время проходили дополнительное обучение на военных кафедрах.
«В некоторых вузах СССР были военные кафедры. Направления подготовки были разными. Если есть возможность подготовить с авиационным уклоном инженера, то этим, соответственно, занимались авиационные вузы. Проще было готовить тех, кто уже так или иначе разбирался в теме. Медведев, в общем-то, юрист. Поэтому у него могла быть общевойсковая кафедра с профилем по артиллерии. В Санкт-Петербурге есть хорошая школа артиллерийской подготовки, поэтому проще было такое обучение пройти. Что умеют такие артиллеристы? Стрелять из пушек-гаубиц, просто пушек, крупнокалиберных минометов. Однако, нужно понимать, что артиллеристы тоже делятся на разные направление и подготовка поэтому может несколько отличаться», — отметил Попов.
Военный добавил, что подобное дополнительное обучение позволяло подготавливать больше специалистов. Сейчас, по словам Попова, такая практика постепенно возвращается.
