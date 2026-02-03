Дело о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» начнут слушать 10 февраля

В ведомстве отметили, что с 2018 по 2022 год обвиняемые похищали деньги участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт «Шереметьево». Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. У 13 граждан, в том числе девяти участников СВО, было похищено более 2,5 миллиона рублей.