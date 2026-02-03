По его словам, показ документальной ленты «Россия — Украина: за дымовой завесой» был запланирован на 31 января в одном из залов коммуны Иксель в Брюсселе. Однако за три дня до мероприятия владельцы помещения в одностороннем порядке аннулировали договор аренды. Как утверждает Пенасс, это произошло после давления со стороны украинского посольства в Бельгии, которое, в свою очередь, воздействовало на коммунальные власти, а те — на собственников зала.