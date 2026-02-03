Скандал вокруг попытки украинских властей сорвать показ документального фильма о Донбассе в Бельгии привел к резкому росту интереса к картине и почти удвоил число зрителей. Об этом ТАСС сообщил автор фильма — бельгийский журналист и руководитель независимого медийного проекта KairosPresse Александр Пенасс.
По его словам, показ документальной ленты «Россия — Украина: за дымовой завесой» был запланирован на 31 января в одном из залов коммуны Иксель в Брюсселе. Однако за три дня до мероприятия владельцы помещения в одностороннем порядке аннулировали договор аренды. Как утверждает Пенасс, это произошло после давления со стороны украинского посольства в Бельгии, которое, в свою очередь, воздействовало на коммунальные власти, а те — на собственников зала.
Организаторам удалось в сжатые сроки найти новую площадку в городе Вавр — южном пригороде Брюсселя. Изначально на показ зарегистрировались около 200 человек, однако после того, как история с попыткой его отмены стала публичной, интерес резко вырос. В итоге на сеанс пришли порядка 400 зрителей.
Пенасс отметил, что мероприятие прошло спокойно. По его словам, организаторы заранее наняли охрану, не исключая возможных провокаций, однако необходимость в ее вмешательстве не возникла. Зрители, как утверждает журналист, положительно восприняли фильм и поблагодарили за представленную информацию.
Автор картины сообщил, что в настоящее время готовятся новые показы, причем не только на территории Бельгии. Подробности он раскрывать не стал, сославшись на соображения безопасности.
Документальный фильм «Россия — Украина: за дымовой завесой» был снят по итогам поездки Пенасса и группы международных журналистов в Россию в сентябре 2025 года, включая посещение новых территорий. Картина посвящена повседневной жизни Донбасса, а также Нижнего Новгорода и Москвы и, по словам автора, предлагает альтернативный взгляд на происходящее, отличающийся от доминирующих западных медийных трактовок.
Посольство Украины в Бельгии после показа опубликовало в социальных сетях заявление с осуждением фильма, при этом не упомянув о попытках повлиять на проведение мероприятия.
