В МИД РФ назвали угрозой военно-биологическую активность Запада на Украине

В качестве примера опасных программ назвали разработку компонентов биооружия при поддержке Пентагона.
«Наглядным примером такой активности является реализация при поддержке Пентагона соответствующей программы на Украине. Вскрывшиеся в результате специальной военной операции факты подтверждают осуществление в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологических программ США на украинской территории, включая разработку компонентов биооружия», — отметили в МИД РФ.
Дипломаты добавили, что отдельные аспекты сотрудничества Вашингтона и Киева уже озвучивали на брифингах Минобороны России.
В начале января руководитель департамента МИД по вопросам нераспространения оружия Олег Постников заявил о необходимости урегулировать проблему биологической активности США на территории Украины. Дипломат отметил, что Россия продолжает активно настаивать на разрешении этой ситуации американской и украинской сторонами.
