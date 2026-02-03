В МИД РФ назвали угрозой военно-биологическую активность Запада на Украине

Россия считает одной из ключевых угроз безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада на Украине. Особенно опасна такая активность вблизи российских границ. Об этом сообщили в МИД РФ в ответах на вопросы СМИ перед пресс-конференцией Сергея Лаврова.