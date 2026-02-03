Ричмонд
В МИД РФ назвали угрозой военно-биологическую активность Запада на Украине

Россия считает одной из ключевых угроз безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада на Украине. Особенно опасна такая активность вблизи российских границ. Об этом сообщили в МИД РФ в ответах на вопросы СМИ перед пресс-конференцией Сергея Лаврова.

В качестве примера опасных программ назвали разработку компонентов биооружия при поддержке Пентагона.

«Наглядным примером такой активности является реализация при поддержке Пентагона соответствующей программы на Украине. Вскрывшиеся в результате специальной военной операции факты подтверждают осуществление в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологических программ США на украинской территории, включая разработку компонентов биооружия», — отметили в МИД РФ.

Дипломаты добавили, что отдельные аспекты сотрудничества Вашингтона и Киева уже озвучивали на брифингах Минобороны России.

В начале января руководитель департамента МИД по вопросам нераспространения оружия Олег Постников заявил о необходимости урегулировать проблему биологической активности США на территории Украины. Дипломат отметил, что Россия продолжает активно настаивать на разрешении этой ситуации американской и украинской сторонами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

