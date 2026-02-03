ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Каменском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что беспилотная опасность сохраняется.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше