ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Каменском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что беспилотная опасность сохраняется.

