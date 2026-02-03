Глава Башкирии подписал в январе ряд важных законов: подробности

В Башкирии оградили от любого ангажированного вмешательства волеизъявления граждан по ключевым вопросам. Такие изменения внесли в закон о референдуме республики, который подписал Радий Хабиров. Теперь иноагенты не смогут быть наблюдателями на референдуме в Башкортостане. Новый закон устанавливает запрет для иностранных агентов и лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, быть наблюдателями на референдуме. Наблюдатели должны обеспечивать независимый и объективный контроль за ходом референдума. А лица, подверженные иностранному влиянию или причастные к противозаконной деятельности, могут дискредитировать процедуру или исказить ее результаты, отмечают законодатели.