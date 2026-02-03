Глава Башкирии подписал в январе ряд важных законов: подробности

Миллион контрактникам.
Сразу после длинных новогодних каникул, 13 января, Глава Башкирии утвердил изменения в указе о дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно им с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей. В документе, опубликованном на портале правовой информации республики, говорится, что выплата положена гражданам России, призванным на военную службу в Вооруженные силы РФ, заключившим контракт; а также призывникам, заключившим контракт вместо службы по призыву.
Ранее сообщалось, что в Башкирии повысили выплату участникам СВО. Поддержку участников СВО Радий Хабиров назвал главной задачей на 2026 год. Об этом он заявил 30 января в своем Послании Госсобранию республики. Девизом обращения Главы стали три слова: все для Победы!
Про призыв и военный учет.
Также в январе в Башкирии обнародовали документы о назначении комиссий по постановке на военный учёт и создании призывных комиссий в республике. Ранее Глава региона подписал указ о составах комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет районов и городов республики. Документом утверждены основной и резервный составы комиссий. В них входят военком, замглавы муниципалитета, специалисты комиссариатов и администраций, врачи.
Другим указом руководитель республики утвердил основные и резервные составы призывных комиссий и медицинских организаций, которые уполномочены проводить обследования призывников, в том числе при поступлении на военную службу по контракту. Так, в основной состав республиканской призывной комиссии, которую возглавил Радий Хабиров, вошли военный комиссар РБ Михаил Блажевич, военный инспектор объединенного стратегического командования штаба ЦВО по РБ Тимофей Азаров, а также министры просвещения, здравоохранения, труда и соцзащиты республики и другие лица. Документом также утверждён основной состав призывных комиссий муниципалитетов и перечень организаций, которые проводят медосмотры при постановке на воинский учёт.
В этом году в России впервые будет проходить круглогодичный призыв в армию. Согласно указу президента Владимира Путина, призывать граждан на военную службу будут с 1 января по 31 декабря 2026 года. При этом к месту службы военнообязанных будут отправлять, как и прежде, два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Год семьи и единства.
Наступивший 2026 год в Башкирии объявлен Годом большой и дружной семьи. Указ об этом Глава республики подписал в первый рабочий день после праздников — 12 января. Согласно документу правительству республики поручено до 16 февраля утвердить оргкомитет и план мероприятий по проведению тематического года, администрациям муниципалитетов это нужно сделать до 27 февраля. Источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, определит также кабмин.
Напомним, по решению президента Владимира Путина наступивший 2026 год объявлен Годом единства народов России. Обе темы призваны сплотить жителей вокруг укрепления семей, заботы о близких и взаимосвязаны, по сути, Башкортостан и Россия — это большая многонациональная семья, отмечал Радий Хабиров.
Помощь бесплатно.
Важной мерой социальной поддержки и защиты семьи стал новый закон, принятый в Башкирии. По нему жители республики смогут бесплатно получить юридическую помощь при восстановлении родительских прав. Круг получателей такой услуги расширил закон, подписанный Главой Башкирии. Согласно изменениям, внесенным ранее парламентом в закон «О бесплатной юридической помощи в РБ», услугами Государственного юридического бюро РБ смогут воспользоваться те, кто лишен родительских прав или ограничен в таких правах. Теперь они смогут рассчитывать не только на юридическую консультацию, но и на помощь в составлении правовых документов, заявлений, жалоб и ходатайств.
При этом бесплатная юридическая помощь будет оказываться только по вопросам восстановления родительских прав и отмены ограничения таких прав. По мнению законодателей, «профессиональная поддержка в таких случаях — больше, чем просто юридическая услуга. Это практический шаг к исправлению ошибок и воссоединению семьи».
Запрет для иноагентов.
В Башкирии оградили от любого ангажированного вмешательства волеизъявления граждан по ключевым вопросам. Такие изменения внесли в закон о референдуме республики, который подписал Радий Хабиров. Теперь иноагенты не смогут быть наблюдателями на референдуме в Башкортостане. Новый закон устанавливает запрет для иностранных агентов и лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, быть наблюдателями на референдуме. Наблюдатели должны обеспечивать независимый и объективный контроль за ходом референдума. А лица, подверженные иностранному влиянию или причастные к противозаконной деятельности, могут дискредитировать процедуру или исказить ее результаты, отмечают законодатели.
В новой редакции закона также изложены понятия «электронное голосование», «дистанционное электронное голосование», «комплекс для электронного голосования», «электронный бюллетень». Кроме того, уточняются требования к погашению неиспользованных бюллетеней участковыми комиссиями.
Штрафы за энергетики.
Жесткие санкции в Башкирии ввели за продажу энергетиков в неположенных местах. Закон «О внесении изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях» подписал Глава республики. Документ касается административной ответственности за нарушение ограничений в области продажи безалкогольных энергетиков. Ранее в республике запретили продавать энергетики в образовательных и медицинских учреждениях, в организациях культуры и спорта. Нарушителям этой нормы грозят большие штрафы: для граждан — от 3000 до 4000 рублей, должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, юрлиц — от 150 000 до 200 000 рублей. За повторное нарушение штрафы увеличатся — до 5000 для граждан и до 250 000 рублей для юридических лиц.
Новая норма вступит в силу уже в феврале. Составлять протоколы и рассматривать административные дела по фактам нарушений будут сотрудники минторговли РБ.
Новое в промполитике.
В январе в Башкирии изменился закон о промышленной политике в республике. Поправки, внесенные депутатами Госсобрания, касаются поддержки научно-технической и инновационной деятельности при осуществлении промышленной политики органами госвласти республики. В документе говорится, что такая поддержка может проводиться органами власти республики в пределах их полномочий в формах, предусмотренных федеральным законом о промышленной политике в стране. В закон также добавлена статья о господдержке малых технологических компаний за счет средств бюджета Башкортостана. Подписанный Главой республики документ вступит в силу в феврале текущего года.
Также Радий Хабиров определил ответственного за научно-технологическое развитие в республике. По распоряжению Главы Башкирии ответственным за научно-технологическое развитие и развитие сферы интеллектуальной собственности назначен вице-премьер правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. Решение принято в рамках реализации стратегии научно-технологического развития России, утверждённой президентом Владимиром Путиным.
«Мы по-прежнему в лидерах в промышленном производстве, по инвестициям, активности предпринимателей. Сегодня экономический фронт — ключевой для победы», — подчеркнул в своем Послании-2026 Глава Башкирии и отметил, что настоящее искусство управленческой команды в том и будет состоять, «чтобы решать одновременно две задачи — эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику».