В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. В материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
В одном из электронных писем, автор которого неизвестен, содержатся требования расследовать активы Зеленского в связи с деятельностью модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиненного в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услуг несовершеннолетних.
В письме утверждается, что Брюнель ответственен за организацию торговли людьми на Украине.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Дело Эпштейна.
В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В 2019-м его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки миллиардера, а также совместные фото Эпштейна с известными людьми, включая Дональда Трампа, Билла Гейтса, Майкла Джексона, Вуди Аллена, Дэвида Копперфильда и других.