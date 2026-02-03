Эксперт Окунев: массовое применение роботов в бою может начаться с робособак

«Устройства, которые мы делали до сих — роверы, автомобили и прочее — могут передвигаться только по специально подготовленным дорогам. Собаки ближе к нам [по возможностям передвижения]. Они могут перемещаться в гораздо более широком диапазоне условий, чем, например, автомобиль. В зоне боевых действий однозначно нужна универсальная машина, которая может пройти через лес, болото, перепрыгнуть через препятствие, поэтому робособаки будут первыми внедряться», — сказал собеседник агентства.