ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным «Макс».
По его словам, боевики ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и автомобильном транспорте в результате скоординированных действий российских подразделений.
«Противник потерял в Петровке до 20 машин, бронемашин. Спасибо нашим операторам», — сказал собеседник агентства.
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» МО РФ сообщило 31 января.