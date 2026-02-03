Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили до 20 единиц техники ВСУ в Петровке

ВС РФ уничтожили до 20 единиц техники ВСУ при освобождении Петровки.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе боевых действий при освобождении населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили до 20 единиц техники ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным «Макс».

По его словам, боевики ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и автомобильном транспорте в результате скоординированных действий российских подразделений.

«Противник потерял в Петровке до 20 машин, бронемашин. Спасибо нашим операторам», — сказал собеседник агентства.

Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» МО РФ сообщило 31 января.