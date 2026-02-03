«Девушки хороши»: политик Лайчак отчитывался Эпштейну о приеме у Зеленского

Опубликованные Минюстом США документы по делу Джеффри Эпштейна содержат новые скандальные подробности о связях европейских политиков с осужденным педофилом.
В переписке фигурирует бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который, будучи главой дипломатического ведомства, отчитывался Эпштейну о своих официальных встречах, включая визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Согласно документам, 10 июня 2019 года в электронной переписке обсуждался график Лайчака. В ходе обсуждения ужинов и встреч собеседник сообщил Эпштейну: «Кстати, в этот четверг посещаю Зеленского».
Как позже сообщали СМИ, 13 июня 2019 года действительно состоялась официальная встреча Лайчака с новым президентом Украины.
Особое внимание привлекло другое письмо Лайчака, отправленное Эпштейну за три дня до этой встречи, 10 июня, из Киева. «Привет из Киева! Просто хочу подтвердить, что девушки здесь прекрасны как никогда», — написал Эпштейну словацкий политик.
В других рассекреченных письмах Лайчак аналогичным образом комментировал женщин в Молдавии и Румынии.
Лайчак общался с Эпштейном, передавал ему привет из «любимой Молдовы» и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие».
Также можно выяснить, что Эпштейн приглашал Лайчака посетить свою резиденцию в Палм-Бич, печально известную местом сексуальных домогательств к несовершеннолетним.
На фоне обнародования этих материалов 31 января 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку Лайчака с поста своего советника. Ранее, в ноябре 2025 года, Фицо допускал такую возможность в случае появления новой компрометирующей информации. В опубликованных документах имя Лайчака упоминается 346 раз.
Сам Мирослав Лайчак утверждает, что никогда не получал от Эпштейна предложений об интимных встречах и не участвовал в подобных мероприятиях.