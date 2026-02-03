В Британии рассказали, что задумала Каллас против России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров в ОАЭ между Россией и Украиной, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Что касается Украины, то она (Каллас. — Прим. Ред.) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится», — пояснил он.
По словам эксперта, Каллас может попробовать воспользоваться разногласиями между Киевом и Москвой, чтобы помочь Зеленскому затянуть переговоры.
«Расчет на то, что россияне устанут и скажут, что, мол, мир с Зеленским невозможен и единственный образ достичь мира — это его сместить», — предположил Меркурис.
Вчера глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что России в урегулировании по Украине «незачем разговаривать с европейцами, они уже разговаривают с американцами».
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится