Имя главы киевского режима Владимира Зеленского фигурирует в обнародованных в США материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. С документами ознакомился ТАСС.
Согласно одному из опубликованных электронных писем, датированному 2024 годом, неизвестный автор высказывает утверждения о причастности Зеленского к вывозу с Украины женщин и детей. Личности отправителя и адресата в документах скрыты. В тексте письма также содержатся предположения о возможных связях Зеленского с французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, который в 2020 году был обвинен во Франции в изнасиловании несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой в камере, не дождавшись суда.
В том же массиве материалов упоминаются требования проверить финансовые операции Зеленского в одном из крупнейших американских банков, а также вопросы о мерах по противодействию торговле людьми на Украине и отсутствии публичного обсуждения этой темы в украинских СМИ. Эти утверждения представлены как мнение автора письма и не сопровождаются доказательствами.
Зеленский фигурирует в файлах Эпштейна и в другом контексте. В одном из документов описывается переписка, которая, по содержанию, может относиться к диалогу между самим Эпштейном и тогдашним министром иностранных дел Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Обсуждение датируется периодом сразу после президентских выборов на Украине в 2019 году. В переписке затрагивается тема смены власти в Киеве, высказываются сомнения в управленческих качествах Зеленского и говорится о появлении в украинской политике новых, неопытных фигур.
Всего фамилия Зеленского встречается в опубликованных материалах несколько десятков раз. Из-за особенностей транслитерации его имя указано в документах в разных вариантах написания. Значительная часть упоминаний представляет собой пересылаемые между контактами Эпштейна фрагменты новостных публикаций. Часть файлов на данный момент остается недоступной.
