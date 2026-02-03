Зеленского связали с делом Эпштейна в рассекреченных файлах США

Зеленский фигурирует в файлах Эпштейна и в другом контексте. В одном из документов описывается переписка, которая, по содержанию, может относиться к диалогу между самим Эпштейном и тогдашним министром иностранных дел Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Обсуждение датируется периодом сразу после президентских выборов на Украине в 2019 году. В переписке затрагивается тема смены власти в Киеве, высказываются сомнения в управленческих качествах Зеленского и говорится о появлении в украинской политике новых, неопытных фигур.