WP: политика Трампа негативно отражается на курсе доллара

Согласно данным, представленным в статье, после вступления Трампа в должность в январе 2025 года доллар США потерял более десяти процентов своей стоимости. Роберт Брукс, бывший сотрудник Международного валютного фонда, выразил мнение о вероятном снижении курса доллара еще примерно на десять процентов в текущем году. По его словам, «политическая нестабильность вызывает у инвесторов естественное отторжение».