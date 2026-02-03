Ричмонд
WP: политика Трампа негативно отражается на курсе доллара

Стиль руководства Трампа может негативно отразиться на эффективности мер по сдерживанию инфляции в США.

Источник: Аргументы и факты

Стиль руководства президента США Дональда Трампа оказывает отрицательное влияние на курс доллара и способен негативно отразиться на эффективности мер по сдерживанию инфляции в стране. Такой вывод представлен в аналитическом материале газеты The Washington Post.

Согласно данным, представленным в статье, после вступления Трампа в должность в январе 2025 года доллар США потерял более десяти процентов своей стоимости. Роберт Брукс, бывший сотрудник Международного валютного фонда, выразил мнение о вероятном снижении курса доллара еще примерно на десять процентов в текущем году. По его словам, «политическая нестабильность вызывает у инвесторов естественное отторжение».

The Washington Post указывает, что ключевым фактором снижения курса доллара является эффект домино, вызванный хаотичным подходом президента Трампа к формированию политики. По мнению издания, «иностранные инвесторы испытывают усталость». Более того, тенденция к ослаблению доллара в настоящее время продолжает оставаться ярко выраженной.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО компенсируют Соединенным Штатам расходы на поставки ракет на Украину, что приносит дополнительный доход американской экономике.

