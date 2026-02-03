Российский МИД заявил о передаче США предложений по «разморозке» отношений

Россия передала Соединенным Штатам предложения по устранению ключевых барьеров, мешающих нормализации двусторонних отношений, и рассчитывает на интерес со стороны Вашингтона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, отвечая на вопросы СМИ к пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
В МИД отметили, что дальнейший диалог должен перейти от второстепенных тем к практическим вопросам, имеющим реальное значение. В их числе названы возобновление прямого авиасообщения между двумя странами и возврат российской дипломатической собственности, ранее конфискованной американской стороной.
В ведомстве сообщили, что соответствующие предложения уже переданы американцам. В Москве рассчитывают, что в Госдепартаменте проявят интерес к этим темам и не будут повторять подходы, применявшиеся при администрации бывшего президента США Джо Байдена, когда ключевые вопросы увязывались с политическими условиями.
По оценке МИД, в случае устранения существующих препятствий перед США откроются широкие возможности для сотрудничества с Россией. Речь идет о сферах, которые сама администрация президента Дональда Трампа относит к числу приоритетных.
В министерстве указали, что перспективы взаимодействия могут включать проекты в области углеводородов, критически важных минералов и редкоземельных элементов, сотрудничество в Арктике, развитие искусственного интеллекта, а также совместную работу в космической сфере и ряде других направлений.
