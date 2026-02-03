Российский МИД заявил о передаче США предложений по «разморозке» отношений

В ведомстве сообщили, что соответствующие предложения уже переданы американцам. В Москве рассчитывают, что в Госдепартаменте проявят интерес к этим темам и не будут повторять подходы, применявшиеся при администрации бывшего президента США Джо Байдена, когда ключевые вопросы увязывались с политическими условиями.